شاهد.. ما قاله الأمير مقرن بن عبدالعزيز بعد تلقي لقاح كورونا

تلقى الأمير مقرن بن عبد العزيز الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19)، معبرا عن فخره بما شاهده في مركز اللقاح.
وأبدى الأمير مقرن، في كلمة له لـ “الإخبارية” عقب تلقيه اللقاح، إعجابه بالاهتمام والاحترافية والسرعة في المركز.
وشكر الله عز وجل ثم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، ووزير الصحة، وكل العاملين بالقطاع الصحي – الجيش الأبيض-، مؤكدا أن ما شاهده مفخرة للمملكة.
فيديو | الأمير مقرن بن عبدالعزيز بعد أخذه لقاح #كورونا يخص #الإخبارية: ما شاهدته اليوم مفخرة لـ #المملكة.. أشكر القيادة و #الجيش_الأبيض pic.twitter.com/KfCSYycxeJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 7, 2021
وفق “أخبار 24”.