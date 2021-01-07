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أخبار محلية > شاهد.. ما قاله الأمير مقرن بن عبدالعزيز بعد تلقي لقاح كورونا
07/01/2021   6:10 م

شاهد.. ما قاله الأمير مقرن بن عبدالعزيز بعد تلقي لقاح كورونا

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تلقى الأمير مقرن بن عبد العزيز الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19)، معبرا عن فخره بما شاهده في مركز اللقاح.

وأبدى الأمير مقرن، في كلمة له لـ “الإخبارية” عقب تلقيه اللقاح، إعجابه بالاهتمام والاحترافية والسرعة في المركز.

وشكر الله عز وجل ثم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، ووزير الصحة، وكل العاملين بالقطاع الصحي – الجيش الأبيض-، مؤكدا أن ما شاهده مفخرة للمملكة.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. ما قاله الأمير مقرن بن عبدالعزيز بعد تلقي لقاح كورونا

أخبار محلية
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