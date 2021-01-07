جمعية أسر التوحد في مهرجان #شتاء_الخرج

الخرج اليوم – جوهرة أحمد :
شارك فرع جمعية أسر التوحد بمحافظة الخرج بركن توعوي في مهرجان شتاء الخرج لمدة يومين قدمت فيه رسائل توعوية لتوعية أبناء وبنات المحافظة باضطراب طيف التوحد وتسليط الضوء على برامج الجمعية وتعزيز الشراكة المجتمعية وشرح تعريفي بذوي اضطراب طيف التوحد .
وأوضحت مديرة الجمعية الأستاذة نوره العبودي أن الركن يهدف إلى تعزيز مفهوم الوعي لدى المجتمع بذوي اضطراب طيف التوحد وكيفيه التعامل معهم وماتقدمه الجمعية من خدمات لذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم ، واشادت العبودي بدور المهرجان في إيجاد نافذة تواصلية مع المجتمع المحلي لأهالي الخرج وزائريها من مختلف الأجناس .
ودعت الجمعية الجميع للمشاركة في دعم الجمعية والانضمام لعضويتها والاطلاع على استمارة العضوية من خلال الرابط :
https://drive.google.com/file/d/1r1-ZDCpwrF4t-A-tDImrhm3Mq7_mBxzc/view?usp=sharing