بالفيديو.. خبير يكشف عن توقعاته لمعدلات التنمية والتعافي الاقتصادي لدول الخليج في 2021

قال مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقا، الدكتور فخري الفقي، إن دول الخليج مرشحة لمعدلات تنمية مرتفعة وتعافٍ اقتصاديٍّ سريع في 2021.
وأوضح، في مداخلة على قناة “العربية”، أن الدول العربية سوف تخرج من الكساد الذي حل عليها، خاصة دول الخليج، وهناك توقعات بزيادة الطلب على الطاقة وارتفاع سعر برميل البترول إلى مستويات ما قبل كورونا.
وأضاف أن الدول الخليجية التي تعتمد على إيرادات البترول سوف تواصل مسيرة الخطط التنموية تحقيقا للتنمية المستدامة.
دول الخليج مرشحة لمعدلات تنمية مرتفعة وتعافٍ اقتصاديٍّ سريع في 2021 .الدكتور فخري الفقي مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقا للعربية#البعد_الآخر pic.twitter.com/bxB2p4SmfG
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 7, 2021
وفق “أخبار 24”.