نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. خبير يكشف عن توقعاته لمعدلات التنمية والتعافي الاقتصادي لدول الخليج في 2021
07/01/2021   11:34 م

بالفيديو.. خبير يكشف عن توقعاته لمعدلات التنمية والتعافي الاقتصادي لدول الخليج في 2021

+ = -
378

قال مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقا، الدكتور فخري الفقي، إن دول الخليج مرشحة لمعدلات تنمية مرتفعة وتعافٍ اقتصاديٍّ سريع في 2021.

وأوضح، في مداخلة على قناة “العربية”، أن الدول العربية سوف تخرج من الكساد الذي حل عليها، خاصة دول الخليج، وهناك توقعات بزيادة الطلب على الطاقة وارتفاع سعر برميل البترول إلى مستويات ما قبل كورونا.

وأضاف أن الدول الخليجية التي تعتمد على إيرادات البترول سوف تواصل مسيرة الخطط التنموية تحقيقا للتنمية المستدامة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. خبير يكشف عن توقعاته لمعدلات التنمية والتعافي الاقتصادي لدول الخليج في 2021

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885130666.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.