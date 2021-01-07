مصادر: السماح بتعيين الأجانب مديرين للشركات المملوكة لسعوديين

كشفت مصادر عن صدور تعميم يسمح بتعيين مديرين أجانب للشركات المملوكة للسعوديين، بعد دراسة قام بها فريق عمل مختص.
ونص التعميم الذي صدر عن وزير العدل، الشيخ وليد الصمعاني، على إيقاف العمل بالفقرة الثانية من القرار الوزاري الصادر في عام 1426هـ، والتي تنص على أنه في حال كون الشركة سعودية فلا يجوز للأجنبي إدارتها أو منحه أي صلاحيات تماشيا مع الأوامر القاضية بحظر توكيل السعودي للأجنبي.
ونوه التعميم بأن الوزارة قد تلقت برقية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير) بشأن ما لوحظ من عدم السماح بتعيين غير السعودي مديرا للشركات المملوكة للسعوديين، وما انتهى إليه فريق العمل المكوّن لدراسة ما أشير إليه من عدم وجود مانع نظامي بهذا الشأن. وفق “أخبار 24”.