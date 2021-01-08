نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. القنوات الرياضية السعودية تحصل على حقوق بث “السوبر الإسباني”
08/01/2021   12:29 م

بالفيديو.. القنوات الرياضية السعودية تحصل على حقوق بث “السوبر الإسباني”

+ = -
716

أعلنت القنوات الرياضية السعودية حصولها على حقوق بث الدوري الإسباني 2020، والذي من المقرر أن تبدأ منافساته يوم الأربعاء المقبل (13 يناير).

ونشرت القناة الرياضية إعلاناً ترويجياً أكدت خلاله حصولها على بث البطولة، التي ستنقل على شاشتها للعام الثاني على التوالي.

ويشارك في البطولة أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بيلباو وريال سوسيداد، وسيواجه برشلونة ريال سوسيداد في مباراة النصف النهائي، فيما سيلتقي الريال مع أتليتك بيلباو.  وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المملكة استضافت بطولة السوبر الإسباني العام الماضي والتي أقيمت مبارياتها بملعب الجوهرة في جدة، وتوج بها نادي ريال مدريد بعد فوزه في المباراة النهائية على أتليتكو مدريد بركلات الترجيح.

بالفيديو.. القنوات الرياضية السعودية تحصل على حقوق بث “السوبر الإسباني”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885130742.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.