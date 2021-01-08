بالفيديو.. القنوات الرياضية السعودية تحصل على حقوق بث “السوبر الإسباني”

أعلنت القنوات الرياضية السعودية حصولها على حقوق بث الدوري الإسباني 2020، والذي من المقرر أن تبدأ منافساته يوم الأربعاء المقبل (13 يناير).
ونشرت القناة الرياضية إعلاناً ترويجياً أكدت خلاله حصولها على بث البطولة، التي ستنقل على شاشتها للعام الثاني على التوالي.
ويشارك في البطولة أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بيلباو وريال سوسيداد، وسيواجه برشلونة ريال سوسيداد في مباراة النصف النهائي، فيما سيلتقي الريال مع أتليتك بيلباو. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المملكة استضافت بطولة السوبر الإسباني العام الماضي والتي أقيمت مبارياتها بملعب الجوهرة في جدة، وتوج بها نادي ريال مدريد بعد فوزه في المباراة النهائية على أتليتكو مدريد بركلات الترجيح.
حصرياً عبر #القنوات_الرياضية_السعودية
قمم اسبانيه منتظرة! 🇪🇸🏆 👏#السوبر_الاسباني_على_الرياضية pic.twitter.com/egrL1zH3zb
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 7, 2021