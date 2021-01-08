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أخبار محلية > بينها تعديل نظام الحماية من الإيذاء.. “الشورى” يناقش ويصوِّت على عدّة موضوعات الأسبوع المقبل
08/01/2021   12:29 م

بينها تعديل نظام الحماية من الإيذاء.. “الشورى” يناقش ويصوِّت على عدّة موضوعات الأسبوع المقبل

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يناقش مجلس الشورى في جلساته العادية الأسبوع المقبل عدداً من الموضوعات وتقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات، من بينها تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء وتعديل نظام حماية الطفل.

ويستمع المجلس خلال جلسة الاثنين المقبل والتي ستعقد “عن بعد”، إلى تقرير من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، ويصوت على عددٍ من توصيات اللجنة.

ويبحث تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة، وما ورد في تقرير اللجنة من توصيات حياله، إلى جانب تقريرين مقدمين من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة، والتقرير السنوي للمركز الوطني. وفق “أخبار 24”.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المقدم من عدد من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية.

بينها تعديل نظام الحماية من الإيذاء.. “الشورى” يناقش ويصوِّت على عدّة موضوعات الأسبوع المقبل

أخبار محلية
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