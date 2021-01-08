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أخبار محلية > “الأرصاد”: تنبيهات بهطول أمطار رعدية على عدد من المناطق وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أخرى
08/01/2021   12:29 م

“الأرصاد”: تنبيهات بهطول أمطار رعدية على عدد من المناطق وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أخرى

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أخرى.

وأوضح المركز، أن عدداً من المدن بمناطق، مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 7 مساء، عدا في منطقة مكة المكرمة فتنتهي عند الثالثة عصراً.

وأبان أن مدن الخرج والدرعية والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح بمنطقة الرياض تشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وستستمر الحالة حتى الساعة الـ 12 ظهراً. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: تنبيهات بهطول أمطار رعدية على عدد من المناطق وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أخرى

أخبار محلية
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