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أخبار محلية > بالفيديو.. ما سبب تبكير النخل في الطلع قبل موعده على غير المعتاد؟.. الزعاق يوضح
08/01/2021   12:27 م

بالفيديو.. ما سبب تبكير النخل في الطلع قبل موعده على غير المعتاد؟.. الزعاق يوضح

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كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق سبب تبكير النخل بالطلع قبل موعده المعتاد، مبيناً أن السبب يعود إلى تغير أجواء موسم المربعانية.  

وأوضح الزعاق أن المواسم قسمان امتزاجية وانفصالية، والامتزاجية عناصرها لا تتغير مثل موسمي الجوزة والمرزم، أم الانفصالية فيتغير فيها السلوك الزراعي والحشري والعناصر المناخية كموسم المربعانية.  

وأضاف أن شدة برد المربعانية تجعل الحمضيات تنضج والماء يرقد في غصون الشجر والنخل يستريح فلا يطلع، لكن إذا تغيرت تلك العناصر فإن المنظومة تتغير. وفق “أخبار 24”.

وبيّن أن المربعانية مرت دافئة علينا هذا العام، وكانت حركة الرياح فيها عالية، والدفء مستمر، والرطوبة كانت سائدة، لذلك بكر النخل بالطلع قبل قدوم موسم الشبط. 

 

بالفيديو.. ما سبب تبكير النخل في الطلع قبل موعده على غير المعتاد؟.. الزعاق يوضح

أخبار محلية
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