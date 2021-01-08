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أخبار المناطق > “مرور جازان” يوضح سبب حـادث التصادم الذي تسبب بوفـاة أسرة على طریق “العارضة – الخوبة”
08/01/2021   12:27 م

“مرور جازان” يوضح سبب حـادث التصادم الذي تسبب بوفـاة أسرة على طریق “العارضة – الخوبة”

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أوضح مدير مرور منطقة جازان العقيد علي بن سعيد المالكي، أن حـادث التصادم الذي وقع على الطريق الرابط بین العارضة والخوبة وتسبب في وفـاة أسرة كاملة، حدث جراء التجاوز الخاطئ بإحدى المناطق الممنوع بها هذا الأمر.  

وبيّن المالكي وفقاً لـ”سبق”، أن دوريات المرور تواصل بشكل مُستمر رصد أي مخالفات على الطريق الذي شهد الحـادث.  

ولفت إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً لمعالجة أي خلل بالطرق، موضحاً أن الإدارة العامة للمرور لديها خطة عامة لنشر كاميرات الرصد الآلي لتشمل أغلب الطرق.  

وكان 4 أشخاص قد لقوا مصرعهم بینهم مواطن وزوجته وابنتهما، أول أمس (الأربعاء)؛ إثر وقوع حـادث تصادم دموي على الطريق الرابط بین محافظة العارضة والخوبة.

“مرور جازان” يوضح سبب حـادث التصادم الذي تسبب بوفـاة أسرة على طریق “العارضة – الخوبة”

أخبار المناطق
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