قد تصل إلى الإعاقة والوفاة.. “الغذاء والدواء” تحذر من أضرار شرب حليب الإبل الخام

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من شرب حليب الإبل الخام من الباعة المتجولين لتفادي الإصابة بالعديد من الأمراض التي تتفاوت من نزلات معوية بسيطة إلى الإعاقة والوفاة.
وأكد أخصائي التفتيش بالهيئة صالح الضويحي، في مقطع فيديو، أن حليب الإبل من أنواع الحليب الغنية بالعناصر المفيدة للإنسان، موضحاً الاشتراطات الواجب مراعاتها عند شرب هذا النوع من الحليب، ومنها أن يكون مبستراً ومعاملاً بالحرارة للقضاء على الميكروبات الممرضة، مؤكداً أن عملية البسترة لا تغير من صفات الحليب ولا تؤثر على محتوياته الغذائية الطبيعية. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن تأثير أضرار حليب الإبل الخام من الباعة المتجولين يزداد على الفئات الحساسة وكبار السن، والحوامل، والمرضى، لافتاً إلى أن مصادر تلوث الإبل الخام متعددة، ومنها مخلفات الحيوان، والبكتريا التي تعيش على جلد الحيوان والحشرات والقوارض.
تناول حليب الإبل يتطلب عدة اشتراطات لضمان السلامة، تعرّف عليها.#دقيقة_غذاء#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/LeR2cP69cn
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) January 7, 2021