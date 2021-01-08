نفت الشركة السعودية للكهرباء صحة المعلومات الواردة في مقطع فيديو متداول عن تأثير التوصيلات الكهربائية بالعداد، على فاتورة استهلاك الكهرباء.
وكان الفيديو المتداول يتضمن حديث شخصين أمام عداد للكهرباء، عن أن بعض العدادات لا يتم تركيب التوصيلات الكهربائية بها في المكان الصحيح، مؤكدين أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الطاقة وزيادة فاتورة الاستهلاك بنسبة 50%، مشددين على ضرورة تغيير مكان التوصيلات الكهربائية.
وأكدت الشركة أن تصميم حجم وعدد الموصلات روعي فيه النواحي الفنية المطلوبة، مضيفة أن التوصيلات الكهربائية للعداد يجب أن تتم من قبل المختصين بالشركة التزاما بالسلامة وحفاظا على موثوقية الخدمة.
وفق “أخبار 24”.