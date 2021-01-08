“الكفاءة المالية” تعلن عن الأندية التي حصلت على شهادتها.. والأخرى التي لم تستوفِ الشروط

اعتمدت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة في اجتماعها الذي عُقد اليوم الخميس، القرارات الخاصة باستحقاق شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد دراسة كافة المستندات المُقدمة من الأندية والخاصة بالالتزامات المالية مستحقة السداد حتى 30 أكتوبر 2020 ضمن نشاط كرة القدم والواجب تقديم مستندات الوفاء بها حتى 31 ديسمبر 2020.
وتضمنت هذه الالتزامات البنود التالية:
– مستحقات اللاعبين.
– مستحقات لأندية رياضية.
– مقدمات عقود موظفين ومدربين.
– رواتب لاعبين وموظفين ومدربين.
– مكافآت مستحقة.
وأشارت لجنة الكفاءة المالية، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم (الخميس)، إلى أنه بناءً على ما سبق فقررت اللجنة واستنادًا إلى المادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، الموافقة على منح شهادة الكفاءة المالية لأندية (ضمك ـ الفتح ـ العين ـ القادسية ـ الفيصلي ـ أبها ـ التعاون ـ الرائد ـ الشباب ـ الأهلي ـ الهلال)، كما قررت اللجنة عدم منح الشهادة لأندية (الباطن ـ الاتفاق ـ الوحدة ـ الاتحاد ـ النصر)؛ لعدم استيفائها للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت لجنة الكفاءة المالية أنه استناداً للمادة 22 من اللائحة فإنه يحق للأندية طلب إعادة النظر في هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز الـ 3 أيام فقط من تاريخ إخطارها به، مع التأكيد على أن اللجنة ستواصل العمل مع كافة الأندية الرياضية حسب ما هو مخطط له ومنصوص عليه في لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بمتابعة شهرية مستمرة.
وأتمت لجنة الكفاءة المالية بيانها بتوجيه شكرها لكافة الأندية ومسؤوليها على اهتمامهم وتعاونهم الكبير في تقديم كافة المستندات اللازمة لأجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية لمستقبل مالي مستدام للوصول لأفضل ممارسات الحوكمة المالية بما يضمن استقرار إدارتها مالياً وتنظيمياً.