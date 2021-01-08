الفتح يحرم الوحدة من معادلة رقم الهلال

جاء تعادل الفتح أمام ضيفه الوحدة، ليحرم الأخير من تحقيق رقم جديد له الموسم الجاري، لمعادلة رقم بواقع 5 انتصارات متتالية.
وتعرض الوحدة للتعادل بعدما حقق الفوز في الجولات الأربع الماضية، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وبدأ الوحدة سلسلة الفوز عندما هزم الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، ثم كرر النتيجة ذاتها أمام العين، وفعل ذلك أيضاً ضد الاتفاق، وقبلها انتصر بهدف وحيد على حساب أبها، قبل التعثر بالسلبية مع الفتح. وفق “أخبار 24”.
وعلى الجانب الآخر حقق الهلال الفوز في 5 مباريات متتالية على كل من ضمك (2-0)، ثم كرر ذات النتيجة أمام الاتفاق، وأتبعه بالنصر، وبعد ذلك هزم الفتح بثلاثية نظيفة، وآخر فوز في السلسلة جاء من أمام الرائد (1-0).