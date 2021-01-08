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اخبار رياضية > مدرب الفتح: لقاء الوحدة كان مفتوحاً لكل الاحتمالات
08/01/2021   3:33 م

مدرب الفتح: لقاء الوحدة كان مفتوحاً لكل الاحتمالات

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علق المدير الفني لفريق الفتح يانيك فيريرا على تعادل فريقه السلبي أمام الوحدة، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ 12 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال فيريرا بعد مواجهة الوحدة: “مباراة كانت صعبة ومفتوحة على كل الاحتمالات”

وأعرب مدرب الفتح عن سعادته بمجهود اللاعبين خلال اللقاء، وسعيد أيضا بالنقطة التي حصل عليها.

وأضاف: “استطعنا منح فرصة للاعبين الشباب ونتمنى عودة المصابين”.

وأتم تصريحاته: “سياسة النادي دائماً مشاركة اللاعبين الشبان في تدريبات الفريق”.

ورفع الوحدة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد الفتح 17 نقطة في المركز السابع في انتظار نهاية مباريات الجولة. وفق “أخبار 24”.

مدرب الفتح: لقاء الوحدة كان مفتوحاً لكل الاحتمالات

اخبار رياضية
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