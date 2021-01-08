نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مال وأعمال > “لوسيد” تجري محادثات لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة
08/01/2021   3:36 م

“لوسيد” تجري محادثات لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة

+ = -
443

كشفت مصادر عن محادثات تجرى حاليًا بين شركة السيارات “لوسيد” الأمريكية وصندوق الاستثمارات العامة لبناء مصنع للسيارات الكهربائية بالقرب من مدينة جدة.

ورجحت المصادر، وفقا لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن يتم بناء المصنع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، لافتة إلى أن الصندوق و”لوسيد” أشارا إلى مدينة نيوم كموقع محتمل للمصنع.

وأكدت أن الصندوق سينفق الكثير من الأموال في الموقع الذي سيشهد بناء المصنع، مضيفة أن الصندوق سيلعب دورًا رئيسيًا في مشاريع التنمية في المملكة على مدى السنوات القليلة المقبلة. وفق “أخبار 24”.

“لوسيد” تجري محادثات لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885130791.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.