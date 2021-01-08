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أخبار محلية > “الصحة” للأبناء.. والدك لديه أولوية الحصول على لقاح كورونا فاحجز له أولاً لسلامته
08/01/2021   10:04 م

“الصحة” للأبناء.. والدك لديه أولوية الحصول على لقاح كورونا فاحجز له أولاً لسلامته

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أكدت وزارة الصحة، إمكانية حجز موعد للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لكبار السن عبر تطبيق “صحتي”.

واستعرضت صورة توضح الخيارات المتاحة للمستفيد من الموعد، والتي تشمل الوالد أو من يقوم بعملية التسجيل نفسه.

وأشارت إلى الأولوية التي يحظى بها كبار السن ضمن الفئات المستهدفة للحصول على اللقاح، مؤكدة حرصها على سلامتهم والحفاظ على صحتهم.

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” للأبناء.. والدك لديه أولوية الحصول على لقاح كورونا فاحجز له أولاً لسلامته

أخبار محلية
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