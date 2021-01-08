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أخبار المناطق > بمساحة تتجاوز 235 مليون م2 .. “إتمام” ينهي اعتماد 98 مخططاً في 2020
08/01/2021   10:04 م

بمساحة تتجاوز 235 مليون م2 .. “إتمام” ينهي اعتماد 98 مخططاً في 2020

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اعتمد مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” 98 مخططاً سكنياً بمختلف مناطق المملكة، خلال العام الماضي، بالإضافة لتقديم العديد من الخدمات للمطورين العقاريين.

وبلغت مساحة المخططات التي تم اعتمادها أكثر من 235 مليون م2، كما أنجز المركز بنهاية عام 2020 طلبات رخص البناء لأكثر من 32 ألف وحدة سكنية، بجانب إصدار 152 شهادة تأهيل مطور عقاري.

كما عالج المركز 715 طلب استفسار لسريان الصك، كما تعامل مع أكثر من 7 آلاف طلب لتأييد تسجيل العاملين على مشاريع وزارة الإسكان. وفق “أخبار 24”.

وأكد مدير عام المركز، المهندس عبد الوهاب القحطاني، أن المركز يهدف لتذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، ما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين.

بمساحة تتجاوز 235 مليون م2 .. “إتمام” ينهي اعتماد 98 مخططاً في 2020

أخبار المناطق
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