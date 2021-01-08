“الداخلية”: السماح للمواطنين بالسفر للخارج وفتح جميع المنافذ ورفع تعليق رحلات الطيران نهاية شهر مارس القادم

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء 18 / 8 / 1442هـ الموافق 31 / 3 / 2021م السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة.
وأوضح أن القرار يشمل:
أ- السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها.
ب – رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل.
جـ – فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.
د – يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن القرار جاء نظراً لاستمرار جائحة كورونا، وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع في معدلات الانتشار، ولانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة الحالية بحمد الله، وحرصاً على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض.