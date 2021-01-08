بالفيديو.. خادم الحرمين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم (الجمعة) الجرعة الأولى من لقاح كورونا في مقر إقامته بنيوم.
من جهته، رفع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، على الدعم الذي قدمه لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم منذ بداية الجائحة وحتى الآن.
وأضاف: “تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج”.
#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين – حفظه الله – يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ( كوفيد – 19 ).#واس pic.twitter.com/B3gWVZ4PT5
— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 8, 2021