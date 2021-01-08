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أخبار محلية > بالفيديو.. خادم الحرمين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
08/01/2021   10:17 م

بالفيديو.. خادم الحرمين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم (الجمعة) الجرعة الأولى من لقاح كورونا في مقر إقامته بنيوم.

من جهته، رفع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، على الدعم الذي قدمه لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وأضاف: “تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج”.

بالفيديو.. خادم الحرمين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أخبار محلية
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