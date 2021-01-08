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اخبار رياضية > بالفيديو.. العويس يركض نحو المدرجات ويدخل في مشادات بعد الهزيمة أمام القادسية
08/01/2021   10:15 م

بالفيديو.. العويس يركض نحو المدرجات ويدخل في مشادات بعد الهزيمة أمام القادسية

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ظهر حارس الأهلي محمد العويس في لقطة مثيرة للجدل بعد نهاية مباراة فريقه أمام القادسية والتي خسرها بنتيجة 3 أهداف لهدف.

والتقطت عدسات الكاميرا التي كانت متواجدة في ملعب المباراة، قيام العويس بالتوجه نحو المدرجات عقب صافرة حكم اللقاء ودخل في مشادات كلامية مع بعض المتواجدين في المدرجات.

وجاءت خسارة الأهلي على يد القادسية ليبقى في المركز الثاني برصيد 23 نقطة خلف الهلال المتصدر بـ 25 نقطة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. العويس يركض نحو المدرجات ويدخل في مشادات بعد الهزيمة أمام القادسية

اخبار رياضية
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