بالفيديو.. العويس يركض نحو المدرجات ويدخل في مشادات بعد الهزيمة أمام القادسية

ظهر حارس الأهلي محمد العويس في لقطة مثيرة للجدل بعد نهاية مباراة فريقه أمام القادسية والتي خسرها بنتيجة 3 أهداف لهدف.
والتقطت عدسات الكاميرا التي كانت متواجدة في ملعب المباراة، قيام العويس بالتوجه نحو المدرجات عقب صافرة حكم اللقاء ودخل في مشادات كلامية مع بعض المتواجدين في المدرجات.
وجاءت خسارة الأهلي على يد القادسية ليبقى في المركز الثاني برصيد 23 نقطة خلف الهلال المتصدر بـ 25 نقطة.
🎥 لقطة مثيرة لحارس النادي #الاهلي محمد العويس بعد نهاية المباراة.#القادسية_الاهلي pic.twitter.com/FOZftwhksy
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 8, 2021
وفق “أخبار 24”.