نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > حارس النصر يوقع اليوم مع نجران
09/01/2021   1:08 م

حارس النصر يوقع اليوم مع نجران

+ = -
1444

ذكرت مصادر أن حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم عبد الرحمن الشمري، سيصل اليوم (السبت) إلى نجران للتوقيع على عقد انضمامه بنظام الإعارة لنادي نجران حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت المصادر أن الشمري قرر عدم الاستمرار في برنامج الابتعاث لتطوير المواهب الجاري في إسبانيا نظراً لظروف والده الصحية، مضيفة فقاً لصحيفة “الرياضية” أنه يرغب كذلك في الحصول على فرصة مؤكدة للعب محليًّا.

وأبانت أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم اليوم بعد وصول الحارس إلى نجران، مبينةً أنه سيكون جاهزًا للمشاركة مع فريقه خلال الجولات المقبلة للدوري.

يذكر أن عقد الشمري مع نادي النصر تبقى له نحو عامين، وقد منحه النادي الموافقة على الإعارة بسبب صعوبة مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم.

حارس النصر يوقع اليوم مع نجران

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885130909.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.