حارس النصر يوقع اليوم مع نجران

ذكرت مصادر أن حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم عبد الرحمن الشمري، سيصل اليوم (السبت) إلى نجران للتوقيع على عقد انضمامه بنظام الإعارة لنادي نجران حتى نهاية الموسم الجاري.
وأوضحت المصادر أن الشمري قرر عدم الاستمرار في برنامج الابتعاث لتطوير المواهب الجاري في إسبانيا نظراً لظروف والده الصحية، مضيفة فقاً لصحيفة “الرياضية” أنه يرغب كذلك في الحصول على فرصة مؤكدة للعب محليًّا.
وأبانت أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم اليوم بعد وصول الحارس إلى نجران، مبينةً أنه سيكون جاهزًا للمشاركة مع فريقه خلال الجولات المقبلة للدوري.
يذكر أن عقد الشمري مع نادي النصر تبقى له نحو عامين، وقد منحه النادي الموافقة على الإعارة بسبب صعوبة مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم.