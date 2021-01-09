نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > تأجيل مباراة أتليتكو مدريد وبلباو بالدوري الإسباني
09/01/2021   1:08 م

تأجيل مباراة أتليتكو مدريد وبلباو بالدوري الإسباني

+ = -
586

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، تأجيل مباراة أتليتكو مدريد ونظيره أتلتيك بلباو، التي كانت مقررة إقامتها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني (الليغا).

وأشارت رابطة الدوري الإسباني، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم، إلى أنه تم تأجيل المباراة بين الفريقين، بسبب سوء الطقس والعاصفة الثلجية التي تشهدها مدينة مدريد مما قد يؤثر على أرضية ملعب المباراة.

وأتمت رابطة الدوري الإسباني، بيانها بالإشارة إلى أن الموعد الجديد للمباراة بين الفريقين سيتم تحديده خلال الأيام القليلة المقبلة.وفق “أخبار 24”.

تأجيل مباراة أتليتكو مدريد وبلباو بالدوري الإسباني

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885130927.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.