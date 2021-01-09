تأجيل مباراة أتليتكو مدريد وبلباو بالدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، تأجيل مباراة أتليتكو مدريد ونظيره أتلتيك بلباو، التي كانت مقررة إقامتها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني (الليغا).
وأشارت رابطة الدوري الإسباني، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم، إلى أنه تم تأجيل المباراة بين الفريقين، بسبب سوء الطقس والعاصفة الثلجية التي تشهدها مدينة مدريد مما قد يؤثر على أرضية ملعب المباراة.
وأتمت رابطة الدوري الإسباني، بيانها بالإشارة إلى أن الموعد الجديد للمباراة بين الفريقين سيتم تحديده خلال الأيام القليلة المقبلة.وفق “أخبار 24”.