برسم 300 ريال.. اتفاقية بين المملكة والبرازيل لتنظيم منح مواطني البلدين تأشيرات زيارة

وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين المملكة وحكومة جمهورية البرازيل، بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة.
وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى” أمس (الجمعة)، منح كل طرف تأشيرة دخول للزيارات المتعددة لمواطني الطرف الآخر سارية لمدة 5 سنوات، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة لدى كل طرف، على ألا تتجاوز مدة الإقامة في كل سفرة 90 يوما، وفي السنة 180 يوما.
وحددت الاتفاقية رسم التأشيرة بمبلغ 80 دولارا أو ما يعادله، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، (ما يعادل 300 ريال)، كما يحق لأي طرف رفض دخول أي من مواطني الطرف الآخر على أراضيه في حال اعتباره غير مرغوب فيه، أو تقليل مدة سريان التأشيرة، أو إنهاء مدة إقامته في إقليمها. وفق “أخبار 24”.
وشددت على ضرورة أن يلتزم حامل التأشيرة باحترام القوانين الوطنية والأنظمة والتقاليد لدى الجانب المضيف طوال مدة إقامته، فيما لا تنطبق هذه الاتفاقية على مواطني البرازيل بشأن تأشيرات الحج والعمرة والعمل.
وتأتي الاتفاقية سعيا لتعزيز علاقات الصداقة بين الحكومتين ومواطنيهما، ورغبتهما المشتركة في تسهيل عملية تنقل مواطنيهما بين البلدين باستثناء (الهجرة أو العمل أو الحج أو العمرة) وأخذا في الاعتبار بمبدأ المعاملة بالمثل.