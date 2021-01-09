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أخبار محلية > قطر تعلن إجراءات الدخول والخروج عبر منفذ أبو سمرة الحدودي مع المملكة
09/01/2021   1:12 م

قطر تعلن إجراءات الدخول والخروج عبر منفذ أبو سمرة الحدودي مع المملكة

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أعلنت السلطات القطرية اليوم (السبت) تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، ‏الخاصة بمجابهة فيروس “‏كورونا”، ‏على جميع ‏القادمين إلى دولة قطر ‏عبر منفذ أبو ‏سمرة الحدودي مع المملكة اعتباراً من اليوم.

وشددت التعليمات على إلزام جميع القادمين بإجراء فحص ‏الكشف عن ‏فيروس كورونا والحصول على شهادة ‏الخلو ‏من الفيروس قبل السفر بمدة لا تزيد على 72 ساعة‎.‎

وأوضحت أن جميع القادمين سيخضعون لحجر فندقي ‏لمدة ‏أسبوع على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر ‏الموقع ‏الإلكتروني لـ “اكتشف قطر” قبل الوصول إلى دولة ‏قطر.‏ وفق “أخبار 24”.

وأوجبت على المسافرين من دولة قطر عبر منفذ أبو ‏سمرة ‏الحدودي إجراء حجز فندقي بتاريخ العودة قبل ‏مغادرتهم ‏للبلاد‎ .‎

وأشارت إلى أنه على جميع القادمين التوقيع على تعهد ‏رسمي ‏بالالتزام بالحجر الفندقي مع اتباع سياسة وشروط ‏الحجر ‏الصحي.‏

قطر تعلن إجراءات الدخول والخروج عبر منفذ أبو سمرة الحدودي مع المملكة

أخبار محلية
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