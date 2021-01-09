أسبريلا: فزت على الأهلي 8 مباريات خلال 10 مواجهات جمعتني به

أبدى المحترف الكولومبي في صفوف القادسية، دانيلو أسبريلا، سعادته بالمشاركة في فوز فريقه بثلاثية أمام نظيره الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما يوم أمس (الجمعة) ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري.
وأضاف أسبريلا، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:”استمتع بشكل كبير في المباريات أمام الفرق الكبيرة، والأهلي أحدها فهي واحدة من المواجهات القوية التي نخوضها”.
وأتم المحترف الكولومبي في صفوف القادسية تصريحاته بـ:”مباراة الأهلي خاصة بالنسبة لي؛ فلعبت أمامه 10 مباريات فزت خلالهم بـ 8 مواجهات”. وفق “أخبار 24”.