سرقات وحوادث سطو واحتيال.. “الأمن العام” يستعرض جرائم أُطيح بمرتكبيها الأسبوع الماضي

تمكّنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، من القبض على عدد من المواطنين والمقيمين؛ لتورطهم في حـوادث مختلفة خلال الأسبوع الماضي.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو مجمعاً للمخالفات التي ارتكبها المتورطون، على رأسها القبض على مواطن في محافظة تربة قام بنشل امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار، كما ألقي القبض أيضًا على مواطنين يطلقان أعيرة نارية في الهواء أثناء قيادتهما لمركبتهما في أحد الطرق العامة، معرضين أمن وسلامة الآخرين للخطر.
وقبض الأمن على مواطنين في حائل قاما بسرقة مركبتين وقيادتهما إلى خارج المدينة وإشعال النيران فيهما لإخفاء معالمهما وعدم التعرف على من قام بسرقتهما، كما تم القبض على تشكيل عصابي في الرياض مكون من 5 مواطنين استهدفوا سرقة السيارات وبيعها كقطع مجزأة وسرقة اللوحات لاستخدامها في القيام بجرائمهم.
وألقى الأمن القبض مواطن في الرياض قام بإشعال النار في جهازي صراف آلي في أحد الأحياء وإتلافهما، وذلك بسكب مادة بترولية على منفذ تسلم الأوراق النقدية، كما تم القبض على 5 أشخاص من موظفي إحدى الشركات الأمنية في خميس مشيط تورطوا في التخطيط لسرقة مبلغ مليون ريال من سيارة نقل أموال.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/WDMKPZKolI
— الأمن العام (@security_gov) January 9, 2021