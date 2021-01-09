بالفيديو.. ماذا قال أول قطري عبر منفذ سلوى إلى المملكة؟ وكيف رحب به المواطنون؟

عبّر أول مواطن قطري يعبر منفذ سلوى عن سعادته بالعودة مرة أخرى لبلده الثاني وخاصة عندما وجد البشاشة في وجوه مستقبليه من مواطني المملكة.
وقال المواطن القطري في فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، إن إجراءات الدخول كانت طيبة وميسرة، وكان هناك ترحيب من الجميع بوصولنا وهو ما أثلج صدورنا.
ورحب عدد من المواطنين بوصول أشقائهم القطريين، إذ تبادلوا عبارات الترحيب والإشادة بعودة فتح المنافذ، داعين الله أن يديم الأفراح على الجميع. وفق “أخبار 24”.
فيديو | أول القادمين عبر منفذ سلوى لـ #الإخبارية: المسؤولون يرحبون وإجراءات العبور يسيرة وتثلج الصدر pic.twitter.com/60ssbdJPCa
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2021
فيديو | المواطنون السعوديون يرحبون بأشقائهم القطريين عند وصولهم أراضي #المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/UtkEnKy8Ef
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2021