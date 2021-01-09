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أخبار محلية > بالفيديو.. ماذا قال أول قطري عبر منفذ سلوى إلى المملكة؟ وكيف رحب به المواطنون؟
09/01/2021   3:55 م

بالفيديو.. ماذا قال أول قطري عبر منفذ سلوى إلى المملكة؟ وكيف رحب به المواطنون؟

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عبّر أول مواطن قطري يعبر منفذ سلوى عن سعادته بالعودة ‏مرة أخرى لبلده الثاني وخاصة عندما وجد البشاشة في وجوه ‏مستقبليه من مواطني المملكة.‏

وقال المواطن القطري في فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، إن إجراءات الدخول كانت طيبة ‏وميسرة، وكان هناك ترحيب من الجميع بوصولنا وهو ما أثلج ‏صدورنا.‏

ورحب عدد من المواطنين بوصول أشقائهم القطريين، إذ تبادلوا ‏عبارات الترحيب والإشادة بعودة فتح المنافذ، داعين الله أن يديم ‏الأفراح على الجميع. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ماذا قال أول قطري عبر منفذ سلوى إلى المملكة؟ وكيف رحب به المواطنون؟

أخبار محلية
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