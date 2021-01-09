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أخبار محلية > شاهد.. عبور أول سيارة قادمة من قطر منفذ سلوى الحدودي
09/01/2021   3:55 م

شاهد.. عبور أول سيارة قادمة من قطر منفذ سلوى الحدودي

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عبرت اليوم (السبت) أول سيارة قطرية منفذ سلوى الحدودي ‏إلى ‏المملكة، وذلك بعد إعلان هيئة الجمارك‏‎ ‎جاهزيتها لاستقبال ‏ضيوف ‏المملكة عبر المنفذ الحدودي‎.‎

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” وصول أول سيارة إلى المنفذ بعد عبورها منفذ أبو سمرة القطري، فيما ردد عدد من الأشخاص بالمنفذ عبارات ترحيبية بقائد السيارة قائلين: “يا مرحبا ويا مسهلا.. تفضل تفضل”.

وكانت الجمارك السعودية أعلنت اكتمال الاستعدادات بالمنفذ لاستقبال القادمين، حيث تم رفع الحواجز ‏الإسمنتية وإكمال الاستعدادات الفنية اللازمة ‏لاستقبال المسافرين‎. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. عبور أول سيارة قادمة من قطر منفذ سلوى الحدودي

أخبار محلية
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