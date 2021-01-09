شاهد.. عبور أول سيارة قادمة من قطر منفذ سلوى الحدودي

عبرت اليوم (السبت) أول سيارة قطرية منفذ سلوى الحدودي إلى المملكة، وذلك بعد إعلان هيئة الجمارك جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر المنفذ الحدودي.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” وصول أول سيارة إلى المنفذ بعد عبورها منفذ أبو سمرة القطري، فيما ردد عدد من الأشخاص بالمنفذ عبارات ترحيبية بقائد السيارة قائلين: “يا مرحبا ويا مسهلا.. تفضل تفضل”.
وكانت الجمارك السعودية أعلنت اكتمال الاستعدادات بالمنفذ لاستقبال القادمين، حيث تم رفع الحواجز الإسمنتية وإكمال الاستعدادات الفنية اللازمة لاستقبال المسافرين. وفق “أخبار 24”.
فيديو | #الإخبارية ترصد عبور أول قادم من دولة #قطر عبر منفذ سلوى الحدودي إلى #المملكة pic.twitter.com/eVtLv5LtcD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2021