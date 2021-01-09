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أخبار محلية > تعرّف على قيمة الأمبولة الواحدة من لقاح فيروس “كورونا”
09/01/2021   8:30 م

تعرّف على قيمة الأمبولة الواحدة من لقاح فيروس “كورونا”

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تواصل وزارة الصحة خطتها الخاصة بعملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في المملكة مجانًا وللجميع، والتي بدأتها منتصف شهر ديسمبر الماضي بالفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بالفيروس التاجي.

وركَّزت قناة الإخبارية على قيمة لقاح “فايزر – بيونتيك” المعتمد في المملكة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حيث أكدت أن سعر الأمبولة الواحدة 130 دولارا، وهي تكفي لتطعيم 5 أشخاص.

وذكرت أنه تم استخدام أكثر من 9200 أمبولة في إحدى مراكز اللقاحات الموزعة على مناطق المملكة، ضمن خطة المرحلة الأولى للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وفق “أخبار 24”.

تعرّف على قيمة الأمبولة الواحدة من لقاح فيروس “كورونا”

أخبار محلية
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