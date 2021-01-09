لأول مرة منذ 56 عاماً.. “جنرال موتورز” تُعدل شعارها تماشياً مع عصر ‏السيارات الكهربائية

أعلنت شركة “جنرال موتورز” لصناعة السيارات إدخال تعديلات على شعارها (اللوغو)، في مستهل عملية تغيير لصورتها ككلّ، تهدف منها إلى إبراز جهودها في مجال السيارات الكهربائية.
وأوضحت المجموعة في بيان وفقا لـ”وكالة الأنباء الفرنسية” أن الرمز البصري الجديد “ينطلق من تراث عريق لكنه يتضمن لمسة أكثر حداثة وديناميكية أضيفت إلى المربع الأزرق التقليدي لجنرال موتورز”.
ويرمز تدرج اللون الأزرق المستخدم الآن في حرفي “جي” و”إم” إلى السماء الزرقاء تعبيرا عن الطموح إلى مستقبل يخلو من الانبعاثات الملوّثة، أما الشكل الجديد لـحرف “إم” فهو يرمز إلى المنفذ الكهربائي (القابس).
ونقل البيان عن مديرة التسويق في “جنرال موتورز” ديبورا وال قولها: “لدينا للمرة الأولى الحلول والقدرة والتكنولوجيا اللازمة والحجم الكافي لكي يستخدم الجميع سيارة كهربائية”. وفق “أخبار 24”.
وكثفت “جنرال موتورز” في الآونة الأخيرة جهودها في مجال السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، واعدةً باستثمار 27 مليار دولار فيها قبل عام 2025.
وتعتزم المجموعة إطلاق 30 طرازاً جديداً من السيارات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025، مع نماذج منها في كل من العلامات التجارية الأربع للمجموعة وهي “كاديلاك” و”جي إم سي” و”شيفروليه” و”بويك.”