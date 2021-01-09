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أخبار محلية > مال وأعمال > لأول مرة منذ 56 عاماً.. “جنرال موتورز” تُعدل شعارها تماشياً مع عصر ‏السيارات الكهربائية
09/01/2021   8:30 م

لأول مرة منذ 56 عاماً.. “جنرال موتورز” تُعدل شعارها تماشياً مع عصر ‏السيارات الكهربائية

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أعلنت شركة “جنرال موتورز” لصناعة السيارات إدخال ‏تعديلات على شعارها (اللوغو)، في مستهل عملية تغيير لصورتها ‏ككلّ، تهدف منها إلى إبراز جهودها في مجال السيارات الكهربائية‎.‎

وأوضحت المجموعة في بيان وفقا لـ”وكالة الأنباء الفرنسية” أن ‏الرمز البصري الجديد “ينطلق من تراث عريق لكنه يتضمن لمسة ‏أكثر حداثة وديناميكية أضيفت إلى المربع الأزرق التقليدي ‏لجنرال موتورز”‎.‎

ويرمز تدرج اللون الأزرق المستخدم الآن في حرفي “جي” و”إم” ‏إلى السماء الزرقاء تعبيرا عن الطموح إلى مستقبل يخلو من ‏الانبعاثات الملوّثة، أما الشكل الجديد لـحرف “إم” فهو يرمز إلى ‏المنفذ الكهربائي (القابس)‏‎.‎

ونقل البيان عن مديرة التسويق في “جنرال موتورز” ديبورا وال ‏قولها: “لدينا للمرة الأولى الحلول والقدرة والتكنولوجيا اللازمة ‏والحجم الكافي لكي يستخدم الجميع سيارة كهربائية”.‏ وفق “أخبار 24”.

وكثفت “جنرال موتورز” في الآونة الأخيرة جهودها في مجال ‏السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، واعدةً باستثمار 27 مليار ‏دولار فيها قبل عام 2025.‏

وتعتزم المجموعة إطلاق 30 طرازاً جديداً من السيارات ‏الكهربائية بحلول نهاية عام 2025، مع نماذج منها في كل من ‏العلامات التجارية الأربع للمجموعة وهي “كاديلاك” و”جي إم ‏سي” و”شيفروليه” و”بويك‎.”‎

لأول مرة منذ 56 عاماً.. “جنرال موتورز” تُعدل شعارها تماشياً مع عصر ‏السيارات الكهربائية

أخبار محلية, مال وأعمال
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