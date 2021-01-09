قال مدير جمارك منفذ سلوى، علي الأكلبي، إنه منذ إعلان إعادة العلاقات مع قطر بدأ العمل على قدم وساق لتجهيز المنفذ من قبل جميع الجهات المعنية، وأصبح جاهزا لاستقبال العابرين في الاتجاهين.
وأضاف، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن هناك متابعة من محافظ الهيئة العامة للجمارك، حيث توفرت جميع الكوادر البشرية والتقنية اللازمة، واكتملت متطلبات العمل في المنفذ بالكامل.
وأشار إلى أن عدد المركبات التي دخلت المملكة قادمة من قطر بلغ 68 مركبة، فيما خرج من المملكة إلى قطر 20 مركبة، وأن جميع العاملين مستمرون في استقبال العابرين. وفق “أخبار 24”.
فيديو | مدير جمارك منفذ #سلوى لـ #الإخبارية: تم تشغيل المنفذ بشكل كامل ونرحب بالمواطنين القطريين كما قال #ولي_العهد “نورت المملكة” pic.twitter.com/kN5KfyO9SA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2021