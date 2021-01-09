مدير الخدمات الصحية بالعديد يوضح شرطاً رئيسياً لعبور القطريين منفذ سلوى

كشف مدير الخدمات الصحية بمحافظة العديد، محمد البخيت، الأدوار التي تقوم بها الخدمات الصحية عند منفذ سلوى الحدودي مع قطر، موضحًا شرطًا رئيسيًا لدخول أراضي المملكة.
وقال، خلال حديثه لقناة الإخبارية، إن أدوارها تتمثل في مطابقة بيانات المسافر بشهادة PCR الصادرة من الدول المختلفة، ثم الحصول على تعهد من المسافر بصحة بياناته.
وأوضح أنه يُشترط على المسافر تحميل تطبيق “توكلنا”، والذي يحدد موقع المسافر داخل المملكة لتحديد إجراءات الحجر الصحي، والذي يستمر من 3 إلى 7 أيام. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المنفذ لا يحتوي على أجهزة فحص المسافرين للكشف عن إصابات كورونا، ولكن تنحصر مهام خدماته الطبية في مطابقة البيانات الخاصة بالمسافر بشهادة PCR، والتي يصطحبها كإجراء رئيسي لدخول أراضي المملكة.
فيديو | مدير الخدمات الصحية بمحافظة العديد لـ #برنامج_120: ضرورة مطابقة شهادة “بي سي آر” الخاصة بـ #كورونا وتحميل تطبيق #توكلنا عند عبور منفذ سلوى#الإخبارية pic.twitter.com/aNhHCuMe7q
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 9, 2021