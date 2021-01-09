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أخبار محلية > “الخطوط السعودية” تعلن استئناف رحلاتها إلى الدوحة بداية من الإثنين المقبل
09/01/2021   8:33 م

“الخطوط السعودية” تعلن استئناف رحلاتها إلى الدوحة بداية من الإثنين المقبل

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أعلنت شركة الخطوط السعودية، اليوم (السبت)، عن استئناف تشغيل رحلاتها من الرياض وجدة إلى الدوحة.

وأوضحت أن الرحلات من الرياض ستكون 4 رحلات أسبوعياً، و3 رحلات أسبوعياً من جدة.

وأكدت أن أولى رحلاتها من الرياض إلى الدوحة ستكون يوم الإثنين الموافق 11 يناير الساعة 4:40 مساءً.

وفق “أخبار 24”.

“الخطوط السعودية” تعلن استئناف رحلاتها إلى الدوحة بداية من الإثنين المقبل

أخبار محلية
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