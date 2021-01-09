“الخطوط السعودية” تعلن استئناف رحلاتها إلى الدوحة بداية من الإثنين المقبل

أعلنت شركة الخطوط السعودية، اليوم (السبت)، عن استئناف تشغيل رحلاتها من الرياض وجدة إلى الدوحة.
وأوضحت أن الرحلات من الرياض ستكون 4 رحلات أسبوعياً، و3 رحلات أسبوعياً من جدة.
وأكدت أن أولى رحلاتها من الرياض إلى الدوحة ستكون يوم الإثنين الموافق 11 يناير الساعة 4:40 مساءً.
#الخطوط_السعودية تستأنف تشغيل رحلاتها من #الرياض و #جدة إلى #الدوحة ، بواقع 4 رحلات أسبوعياً من الرياض، و3 رحلات أسبوعياً من جدة، وستكون أولى رحلاتها من الرياض إلى الدوحة يوم الإثنين ١١يناير عند الساعة ٤:٤٠مساء بتوقيت الرياض. pic.twitter.com/P0jxxr1Izz
— المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) January 9, 2021
وفق “أخبار 24”.