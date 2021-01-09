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أخبار محلية > يستضيف كبار مسؤولي الدولة.. “قناة السعودية” تطلق برنامج “في العلن” من تقديم الكاتب خالد السليمان
09/01/2021   8:35 م

يستضيف كبار مسؤولي الدولة.. “قناة السعودية” تطلق برنامج “في العلن” من تقديم الكاتب خالد السليمان

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أعلنت قناة السعودية، اليوم السبت، أنها ستطلق برنامجا جديدا بعنوان “في العلن”، والذي سيتضمن لقاءات مع مسؤولي المناصب القيادية في الدولة.

وأوضحت أن البرنامج سيتناول الحديث عن أهم وأبرز الموضوعات ذات الشأن المحلي والأكثر أهمية في الرأي العام، وهو من تقديم الكاتب خالد السليمان.

يُذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون أعلنت قبل أيام عن الهوية الجديدة لقنواتها التلفزيونية بالتزامن مع إطلاق دورة برامجية منوعة، بين برامج سياسية وترفيهية وثقافية وتاريخية ومسابقات.

وفق “أخبار 24”.

يستضيف كبار مسؤولي الدولة.. “قناة السعودية” تطلق برنامج “في العلن” من تقديم الكاتب خالد السليمان

أخبار محلية
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