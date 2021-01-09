يستضيف كبار مسؤولي الدولة.. “قناة السعودية” تطلق برنامج “في العلن” من تقديم الكاتب خالد السليمان

أعلنت قناة السعودية، اليوم السبت، أنها ستطلق برنامجا جديدا بعنوان “في العلن”، والذي سيتضمن لقاءات مع مسؤولي المناصب القيادية في الدولة.
وأوضحت أن البرنامج سيتناول الحديث عن أهم وأبرز الموضوعات ذات الشأن المحلي والأكثر أهمية في الرأي العام، وهو من تقديم الكاتب خالد السليمان.
يُذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون أعلنت قبل أيام عن الهوية الجديدة لقنواتها التلفزيونية بالتزامن مع إطلاق دورة برامجية منوعة، بين برامج سياسية وترفيهية وثقافية وتاريخية ومسابقات.
برنامج #في_العلن
برنامج لقاء مع مسؤولي المناصب القيادية في الدولة، للحديث عن أهم وأبرز الموضوعات ذات الشأن المحلي والأكثر أهمية في الرأي العام، يقدمه خالد السليمان @K_Alsuliman
على قناة السعودية ..#تستاهل_الحب_السعودية pic.twitter.com/rWWiX2zvq3
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) January 9, 2021
وفق “أخبار 24”.