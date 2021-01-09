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أخبار محلية > “النقل”: مسح 12 ألف كلم من الطرق خلال شهر ديسمبر الماضي لعام 2020م
09/01/2021   9:44 م

“النقل”: مسح 12 ألف كلم من الطرق خلال شهر ديسمبر الماضي لعام 2020م

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كشفت وزارة النقل، اليوم (السبت)، عن مسح 12 ألف كلم من الطرق وتنفيذ أعمال قياس معامل الوعورة العالمي للطرق بطول 207 كيلومترات، وذلك خلال ديسمبر الماضي لعام 2020م.

وأوضحت الوزارة أنه لرفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة تشغيلها من خلال فحصها وتحديد احتياجاتها، جرى قياس مقاومة الانزلاق على أسطح الطرق بطول إجمالي يبلغ 60 كيلومترًا.

وأكدت الوزارة أنها تعكف على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات. وفق “أخبار 24”.

“النقل”: مسح 12 ألف كلم من الطرق خلال شهر ديسمبر الماضي لعام 2020م

أخبار محلية
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