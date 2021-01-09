لم أفكر خلال هذه اللحظات سوى في إنقاذه.. منقذ طفل عسير من السيول الجارفة يروي تفاصيل الواقعة

كشف المواطن عامر الشهري تفاصيل إنقاذه لطفل جرفته السيول في وادي أعشار بمنطقة عسير.
وقال، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن البداية كانت عندما توجه لمجموعة من الشباب لينصحهم بالابتعاد عن مناطق السيول الخطيرة، ليُفاجأ بسقوطهم في المياه.
وأضاف أنهم جميعًا تمكنوا من الصعود مجددًا، باستثناء طفل لم يستطع الخروج من المياه، مؤكدًا أنه قرر في هذه اللحظة القفز في المياه لملاحقة الطفل وإنقاذه.
وأبان أنه لم يفكر في شيء خلال هذه اللحظات سوى إنقاذ الطفل بأي وسيلة، مشيرًا إلى أنه لم يفكر في نفسه أو الأضرار التي قد تلحق به جراء إقدامه على إنقاذ الطفل. وفق “أخبار 24”.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو لمحاولة الشهري إنقاذ الطفل بعد سقوطه في سيل وادي أعشار.
شجاعة مواطن تنقذ طفلا جرفته سيول وادي “أعشار” بعسير.. #البطل_عامر_الشهري يروي لياهلا تفاصيل الواقعة#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/g6qy1nwBLS
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 9, 2021