بالفيديو.. هدف رائع للعبود يرجّح كفة الاتحاد على ضمك في الشوط الأول

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في خطف نتيجة الشوط الأول لصالحه، أمام نظيره ضمك، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري المحترفين.
جاء الهدف الأول في الدقيقة (36) من نصيب الاتحاد عن طريق عبدالرحمن العبود، بعد عدة تمريرات قصيرة بين لاعبي الاتحاد، تصل الكرة إلى هنريكي الذي مررها في اتجاه العبود الموجود داخل منطقة الجزاء ناحية اليسار يقابلها بتسديدة رائعة في المقص الشمال.
أحداث الشوط
انطلقت صافرة شوط المباراة الأول، بعدما قرر حكم اللقاء سامي الجريس، تأخيرها لمدة نصف ساعة بسبب هطول الأمطار بغزارة على أرضية ملعب الشرائع.
ومع الدقيقة الثانية من الشوط، توقفت المباراة للاطمئنان على برونو هنريكي، بعد اصطدام الكرة بوجهه، وبعدها شهدت المباراة محاولات من لاعبي الفريقين، دون وجود محاولات على كلا المرميين.
وفي الدقيقة (12) توقفت المباراة من جديد بعد سقوط لاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود، على أرضية الملعب بعد اصطدام الكرة في وجهه أيضًا.
وشهدت أولى البطاقات الصفراء، في الدقيقة (16) لصالح نادي الاتحاد، من نصيب زياد الصحفي بعد تدخل قوي على منصور حمزي، وبعدها توقفت المباراة لسقوط إبراهيمي شنيحي مصابًا على أرضية الملعب بعد التحام قوي تم بينه وبين فهد المولد.
وفي الدقيقة (24) جاءت تسديدة من ركلة حرة مباشرة عن طريق لاعب الاتحاد هنريكي، ولكنها تمر أعلى مرمى خالد شراحيلي، وفي نفس الدقيقة، جاء تبديل أول اضطراري من نصيب ضمك بنزول محمد حرازان، وخروج إبراهيم الشنيحي بسبب الإصابة.
وشهدت الدقيقة (28)، أولى تسديدات فريق ضمك، على المرمى عن طريق محمد عطيه، الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن يتم حارس الاتحاد غروهي في الإمساك بها بسهولة.
وفي الدقيقة (33) حاول محترف الاتحاد برونو هنريكي، تسجيل أول أهداف المباراة، بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكنها تمر أعلى مرمى فريق ضمك بقليل. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة (40) عاد حكم المباراة إلى تقنية الفار، بداعي وجود لمسة يد على مدافع ضمك، بعد تسديدة من محترف الاتحاد رومارينيو داخل منطقة الجزاء، وبعد العودة لتقنية الفار، قرر حكم المباراة استكمال اللعب لعدم وجود ركلة جزاء.
د36′ هدف لـ الاتحاد! ⚽#عبدالرحمن_العبود يفتتح التسجيل#الاتحاد 1 : 0 #ضمك
#الاتحاد_ضمك
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/XmNcJcw3B9
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 9, 2021