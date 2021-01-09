حقق فريق الشباب فوزًا صعبًا على نظيره الاتفاق، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 12 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفي الدقيقة 17 كانت هناك هجمة خطيرة لفريق الشباب، لكن العارضة حرمت ندياي من إحراز هدف التقدم.
وسجل الهدف الأول للشباب اللاعب كريستيان جوانكا في الدقيقة 22، بعد تصويبة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى الاتفاق.
وأشهر حكم المباراة العديد من البطاقات الصفراء خلال المباراة، حيث كان لمحمد سالم وجمال باجندوح النصيب من الشباب، وعلى الجانب الآخر تلقى كل من فهد غازي فليب كيش أيضا البطاقة الصفراء. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 22 بالتساوي مع الأهلي في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 17 نقطة.
د22 هدف لـ الشباب! ⚽#كرستيان_جوانكا يفتتح التسجيل.#الشباب 1 : 0 #الاتفاق
#الشباب_الاتفاق
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/nuU92KvMCK
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 9, 2021