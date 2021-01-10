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اخبار رياضية > الشباب يزيح الأهلي من الوصافة.. ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة 12
10/01/2021   1:18 م

الشباب يزيح الأهلي من الوصافة.. ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة 12

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أسدل الستار، مساء السبت، على منافسات الجولة الـ12 من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الاتحاد أمام نظيره ضمك، والتي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف.

كما شهدت الجولة 12، تعادل الهلال مع الباطن، وفوز النصر على العين، بينما خسر فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره القادسية، كما فاز الشباب على نظيره الاتفاق بهدف دون رد.

وجاء جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ12 كالتالي:

1- الهلال: 25 نقطة

2- الشباب: 22 نقطة

3- الأهلي: 22 نقطة

4- الاتحاد: 21 نقطة

5- الوحدة: 19 نقطة

6- التعاون: 18 نقطة

7- الفتح : 17 نقطة

8- أبها: 17 نقطة

9- الاتفاق: 17 نقطة

10- القادسية: 17 نقطة

11- النصر: 14 نقطة

12- الفيصلي: 13 نقطة

13- الرائد: 13 نقطة

14- الباطن: 12 نقطة

15- العين: 10 نقاط

16- ضمك: 8 نقاط

وفق “أخبار 24”.

الشباب يزيح الأهلي من الوصافة.. ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة 12

اخبار رياضية
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