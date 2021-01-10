الشباب يزيح الأهلي من الوصافة.. ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة 12

أسدل الستار، مساء السبت، على منافسات الجولة الـ12 من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الاتحاد أمام نظيره ضمك، والتي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف.
كما شهدت الجولة 12، تعادل الهلال مع الباطن، وفوز النصر على العين، بينما خسر فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره القادسية، كما فاز الشباب على نظيره الاتفاق بهدف دون رد.
وجاء جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ12 كالتالي:
1- الهلال: 25 نقطة
2- الشباب: 22 نقطة
3- الأهلي: 22 نقطة
4- الاتحاد: 21 نقطة
5- الوحدة: 19 نقطة
6- التعاون: 18 نقطة
7- الفتح : 17 نقطة
8- أبها: 17 نقطة
9- الاتفاق: 17 نقطة
10- القادسية: 17 نقطة
11- النصر: 14 نقطة
12- الفيصلي: 13 نقطة
13- الرائد: 13 نقطة
14- الباطن: 12 نقطة
15- العين: 10 نقاط
16- ضمك: 8 نقاط
1️⃣➖| @Alhilal_FC
2️⃣🔝| @AlShababSaudiFC
3️⃣🔻| @ALAHLI_FC
4️⃣➖| @ittihad
📊 جدول ترتيب @SPL بعد نهاية مباريات الجولة 12 👇 pic.twitter.com/5MA1aQwYPO
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 9, 2021
وفق “أخبار 24”.