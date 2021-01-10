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اخبار رياضية > بالفيديو.. “العبود”: هذا سر تسجيلي هدف فوز الاتحاد على ضمك
10/01/2021   1:17 م

بالفيديو.. “العبود”: هذا سر تسجيلي هدف فوز الاتحاد على ضمك

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علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبد الرحمن العبود، على فوز فريقه أمام ضمك، بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري المحترفين.

وقال “العبود” في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية: “الحمد لله على الفوز، أحب أبارك للاعبين والجماهير والإدارة.. كنا نستحق رغم أننا في البداية تأثرنا بسوء أرضية الملعب، ولكن نجحنا في حصد النقاط الثلاث، وهذا هو الأهم”.

وأوضح “العبود”: “سر الهدف الذي سجلته جاء بناء على تعليمات المدير الفني للفريق فابيو كاريلي، حيث طالبنا بتدوير الكرة خلال التدريبات، وهذا ما قمنا به ونجحت في تسجيل الهدف”. وفق “أخبار 24”.

وأشار: “الحمد لله الاتحاد يسير بشكل صحيح في الدوري، وإن شاء الله نواصل إسعاد جماهيرنا لأنهم يستاهلون الفرحة.. وإن شاء الله الوضع الحالي يستقر وترجع لنا الجماهير إلى المدرجات.. ونواصل المزيد من الانتصارات في حضورهم”.

بالفيديو.. “العبود”: هذا سر تسجيلي هدف فوز الاتحاد على ضمك

اخبار رياضية
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