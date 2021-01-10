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اخبار رياضية > بالفيديو.. “بريجوفيتش” يكشف سر تفوق الاتحاد.. وموعد عودته لقائمة هدافي الدوري
10/01/2021   1:18 م

بالفيديو.. “بريجوفيتش” يكشف سر تفوق الاتحاد.. وموعد عودته لقائمة هدافي الدوري

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أبدى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، سعادته بفوز فريقه أمام ضمك، بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، في الجولة الـ12 من دوري المحترفين.

وقال “بريجوفيتش” في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية: “نتائج الاتحاد منذ بداية الموسم الجاري جيدة، والفريق جديد إلى حد ما، وأحيانا الحظ يكون حليفنا في المباريات التي نخوضها”.

وعن قوة الاتحاد في الخط الدفاعي وضعف مستوى الهجوم، قال المهاجم الصربي: “الأهم هو الفوز بالنسبة لنا خلال الفترة الحالية، نحن نسير في الطريق الصحيح بجميع البطولات خاصة بعد تأهلنا إلى نهائي البطولة العربية، وهذا ما نسعى له”. وفق “أخبار 24”.

وبشأن تواجده في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أشار “بريجوفيتش”: “سوف أتواجد في قائمة هدافي الدوري، عندما أتلقى عرضيات جيدة من اللاعبين”.

بالفيديو.. “بريجوفيتش” يكشف سر تفوق الاتحاد.. وموعد عودته لقائمة هدافي الدوري

اخبار رياضية
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