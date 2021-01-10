بالعرضة السعودية وعروض الصقور والأجنحة المشاركة : #شتاء_الخرج يختتم فعالياته

اختتمت فعاليات ” شتاء الخرج” الذي نظمته لجنة التنمية السياحية بمحافظة الخرج وبمشاركة بلدية محافظة الخرج والذي استمر لمدة عشرة أيام خلف مبنى بلدية الخرج الجديد جنوب ، والذي تنوع طيلة أيامه بالبرامج الملفته والمميزة والتي قابلت إعجاب الكبار و الصغار و أيضا الزوار من اصحاب السمو الملكي والشخصيات الاجتماعية والإعلامية من داخل وخارج المحافظة ، وشهدت على صعيد الإقبال حضوراً لافتاً وتفاعلاً شيق مع البرامج والمناشط التراثية والثقافية .
وحرصت الجهات المشاركة على تطبيق جميع الاحترازات الصحية بتواجد المستشفيات والهلال الأحمر وكذلك الجهات الامنية .