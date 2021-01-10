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أخبار الخرج > مجتمع الخرج > بالعرضة السعودية وعروض الصقور والأجنحة المشاركة : #شتاء_الخرج يختتم فعالياته
10/01/2021   12:59 م

بالعرضة السعودية وعروض الصقور والأجنحة المشاركة : #شتاء_الخرج يختتم فعالياته

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اختتمت فعاليات ” شتاء الخرج” الذي نظمته لجنة التنمية السياحية بمحافظة الخرج وبمشاركة بلدية محافظة الخرج والذي استمر لمدة عشرة أيام خلف مبنى بلدية الخرج الجديد جنوب ، والذي تنوع طيلة أيامه بالبرامج الملفته والمميزة والتي قابلت إعجاب الكبار و الصغار و أيضا الزوار من اصحاب السمو الملكي والشخصيات الاجتماعية والإعلامية من داخل وخارج المحافظة ، وشهدت على صعيد الإقبال حضوراً لافتاً وتفاعلاً شيق مع البرامج والمناشط التراثية والثقافية .

‏وحرصت الجهات المشاركة على تطبيق جميع الاحترازات الصحية بتواجد المستشفيات والهلال الأحمر وكذلك الجهات الامنية .

بالعرضة السعودية وعروض الصقور والأجنحة المشاركة : #شتاء_الخرج يختتم فعالياته

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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