“البكيري” يعلق على قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للاتحاد أمام ضمك

علق الإعلامي الرياضي محمد البكيري، على ركلة الجزاء، الغير محتسبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره ضمك، في المباراة المقامة حاليًا، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري المحترفين.
وقال “البكيري” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ضربة جزاء اتحادية لا جدال.. الحكم يعود لتقنية الفار ويقرر: عدم وجود ركلة جزاء”، مضيفًا: “والله احترنا في قانون احتساب ركلات الجزاء من حكامنا.. من مباراة إلى أخرى!؟”.
وفي الدقيقة (40) عاد حكم المباراة إلى تقنية الفار، بداعي وجود لمسة يد على مدافع ضمك، بعد تسديدة من محترف الاتحاد رومارينيو داخل منطقة الجزاء، وبعد العودة لتقنية الفار، قرر حكم المباراة استكمال اللعب لعدم وجود ركلة جزاء. وفق “أخبار 24”.
الحكم يعود لتقنية الفار ويقرر:
عدم وجود ركلة جزاء😏#الاتحاد_ضمك_الدوري https://t.co/aRmxbtNtwz
— محمد البكيري (@m_bukairy) January 9, 2021