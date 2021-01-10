90 مليون ريال يحتاجها النصر للحصول على شهادة الكفاءة المالية

كشف الإعلامي الرياضي، علي العنزي، عن المبلغ الذي يحتاجه نادي النصر، للحصول على شهادة الكفاءة المالية، وإمكانية تسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية.
وقال “العنزي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نادي النصر يستطيع التسجيل خلال فترة الانتقالات الحالية إذا سدد 90 مليون ﷼ تقريبا”.
وكانت لجنة الكفاءة المالية أعلنت في وقت سابق حرمان 5 أندية من التسجيل في الانتقالات الشتوية، بسبب عدم استيفاء شروط شهادة الكفاءة، على رأسها الاتحاد والنصر. وفق “أخبار 24”.
وأصدرت اللجنة السبت، بيانًا، أعلنت خلاله أنها قد تمنح الأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية الفرصة للحصول عليها وفق 3 شروط معينة.