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اخبار رياضية > “كايشينيا” يرفض مغادرة المملكة ويطالب بمستحقاته
10/01/2021   1:20 م

“كايشينيا” يرفض مغادرة المملكة ويطالب بمستحقاته

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ذكرت مصادر أن مدرب فريق الشباب المقال من منصبه؛ البرتغالي بيدرو كايشينيا، لم يغادر الملكة بعد، حيث يطالب بتسليمه كافة مستحقاته المالية من أجل السفر إلى بلاده.

وأوضحت المصادر أن الشرط الجزائي المترتب على قرار إقالة المدرب يوجب على إدارة النادي دفع راتب 3 أشهر، لافتة وفقاً لصحيفة “الرياضية” إلى أن الإدارة منحت المدرب رواتبه الشهرية، مع تبقي راتبي نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وكانت إدارة النادي قد ألغت عقد المدرب في أعقاب خسارة الفريق أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وكلَّفت مدرب درجة الشباب؛ الإسباني كارلوس هرنانديز، بدلاً عنه.

“كايشينيا” يرفض مغادرة المملكة ويطالب بمستحقاته

اخبار رياضية
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