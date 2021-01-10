بـ3 شروط.. “الكفاءة المالية” تمنح الأندية فرصة للحصول على الشهادة

أصدرت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، السبت، بيانًا، أعلنت خلاله أنها قد تمنح الأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية الفرصة للحصول عليها وفق شروط معينة.
وقالت اللجنة في بيانها: “تود لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، أن تعلن أنه وبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية من مؤشرات ساهمت بشكل فاعل في تخفيض التزامات الأندية الرياضية بشكل ملحوظ وسداد التزامات مالية شارفت مبلغ الـ 100 مليون ريال”.
وتابعت اللجنة: “ورغبة من اللجنة في تعزيز هذه المكتسبات لضمان استدامة العمل المالي في الأندية بالشراكة مع إداراتها، والتي أبدت تعاوناً جادًا لرفع جودة العمل المالي في الأندية الرياضية”.
وأشارت: “فقد عقدت اللجنة اجتماعها السبت الموافق 9 يناير 2021م، وأصدرت قرارها بالاستناد إلى نص المادة 24 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية القاضي بإتاحة الفرصة للأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية بالحصول عليها بعد تحقيق المتطلبات التالية:
1- سداد كافة الالتزامات المالية واجبة السداد حتى تاريخ 30 أكتوبر 2020م، على ألا يتم جدولة أي من هذه الالتزامات.
2- سداد رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2020م لنشاط كرة القدم.
3- أن يكون آخر موعد لتقديم المستندات المؤيدة لتحقيق المتطلبات المذكورة في الفقرتين (1 ، 2) والمصادقة على بيان الالتزامات هو تمام الساعة 3 مساء يوم 21 يناير 2021م.
واذ تعلن اللجنة ذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية، ولتؤكد حرصها على مواصلة العمل لتحقيق أهداف الكفاءة المالية من خلال الإشراف على تطبيق اللوائح والضوابط والمعايير المنظمة لعمل الأندية، بهدف حماية مصالحها من تراكم الديون وتعثر سدادها، والوقوع تحت إجراءات قضائية تعرقل مسيرتها عن تحقيق أهدافها.وفق “أخبار 24”.
كما تجدد اللجنة شكرها للأندية الرياضية لعملها الدؤوب خلال الفترة الماضية ولما تحقق من نتائج ملموسة كان لها الأثر الواضح في تقليص التزامات الأندية الرياضية على نحو يصب في تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة العمل فيها.
لجنة الكفاءة المالية تمنح الأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية الفرصة للحصول عليها وفق شروط معينة، أهمها سداد كافة الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أكتوبر 2020 وعدم جدولتها، إلى جانب سداد مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر pic.twitter.com/C4KrWR6f2M
— وزارة الرياضة (@gsaksa) January 9, 2021