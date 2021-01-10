أقام أهالي مدينة الخطة شمال منطقة حائل، مخيماً لاستقبال وضيافة متسابقي رالي داكار السعودية 2021 وضيوفهم لمدة 3 أيام، بعد نهاية الجولة السادسة وفترة الراحة، وذلك بإشراف ومتابعة رئيس مركز إمارة مدينة الخطة الشيخ ماجد الجبرين.
ويستوعب المخيم أكثر من 100 شخص، ويقدم القائمون على المخيم التمر والقهوة والشاي والماء وواجب الضيافة لجمهور الرالي ولزوار المنطقة والفرق المشاركة في هذا الحدث العالمي وللمتسابقين بعد وصولهم إلى نقطة النهاية بالقرب من المخيم، إضافة إلى تقديم الفواكه وبعض الهدايا الرمزية.
وتأتي هذه المبادرة إيماناً من أهالي منطقة حائل بأهمية التكامل المجتمعي مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة لا سيما في مجال الرياضة وتعزيز الجانب السياحي فيها.
ويستعد المتسابقون في رالي “داكار 2021″، للدخول في معترك النصف الثاني والأخير من السباق، بعد أن حظي المتسابقون بالراحة أمس السبت في مدينة حائل بعد إنهاء 6 مراحل متنوعة من السباق، وسط تنافس كبير في مختلف الفئات الـ6 التي يتضمنها الرالي هذا العام، الذي يقام للمرة الثانية على التوالي في المملكة.
وفق “أخبار 24”.