أنقذت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع بلدية محافظة أضم، عائلة سعودية احتجزتها مياه السيول وسط وادي أضم بمنطقة مكة المكرمة.
وأظهر مقطع فيديو متداول جانباً من عملية إنقاذ العائلة مساء (الخميس) باستخدام إحدى المعدات الثقيلة التابعة لبلدية المحافظة.
وأوضح المتحدث باسم البلدية يحيى المالكي، أن الدفاع المدني بالمحافظة تلقى بلاغاً يفيد بوجود عائلة محتجزة داخل الوادي، بعد أن حاصرت مياه السيول مركبتهم.
وأبان أن الدفاع المدني استعان بواحدة من المعدات الثقيلة التابعة للبلدية؛ للوصول إلى موقع العائلة وإخراجها بسلام من وسط المياه.
وفق “أخبار 24”.