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أخبار المناطق > “الأرصاد” ينبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد وسيول في بعض المناطق
10/01/2021   1:28 م

“الأرصاد” ينبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد وسيول في بعض المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة وسحب رعدية في أخرى.

وأوضح المركز، أن عدداً من المدن بمناطق، مكة المكرمة، وعسير، وحائل، والباحة ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مشيرا إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 5 مساءً، أما في منطقة عسير فتنتهي الساعة 8 مساءً.

وأبان أن عدداً من المدن بمناطق، الباحة، ومكة المكرمة، تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 11 مساءً. وفق “أخبار 24”.

وتشهد منطقتا تبوك، وعسير، سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وتشمل الحالة تيماء والبرك، وتستمر حتى الساعة الـ5 مساءً، أما في منطقة الجوف فستستمر حتى الساعة 8 مساءً.

“الأرصاد” ينبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد وسيول في بعض المناطق

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