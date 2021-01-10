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أخبار محلية > “سكني” يسلم “الفلل الجاهزة” في 18 مشروعاً خلال ديسمبر 2020
11/01/2021   1:28 ص

“سكني” يسلم “الفلل الجاهزة” في 18 مشروعاً خلال ديسمبر 2020

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أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، اليوم (الأحد) عن تسليمه عددًا من الفلل الجاهزة في مشاريع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.

وشمل التسليم خلال شهر ديسمبر الماضي 18 مشروعاً في 10 مناطق، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح البرنامج أن التسليم شمل عددًا من مشاريع الفلل الجاهزة منها 5 مشاريع سكنية في منطقة الرياض، هي: إسكان “الدوادمي، والزلفي، والأفلاج، وشقراء، والمجمعة”.

وتضمن التسليم مشروعي إسكان بريدة وعنيزة في القصيم، ومشروعين في المنطقة الشرقية “إسكان الأحساء” و”إسكان حفر الباطن”، ومشروع إسكان صبيا بجازان، ومشروعي إسكان رفحاء وطريف في منطقة الحدود الشمالية.وفق “أخبار 24”.

كما تضمّن مشروع إسكان حائل في حائل، ومشروع “إسكان تيماء” و”إسكان تبوك” في تبوك، وفي الجوف مشروع إسكان القريات، ومشروع إسكان نجران في نجران، ومشروع إسكان المخواة في الباحة.

وتتوزع مشاريع الوزارة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، وتبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، والتي يمكن استعراضها وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الــرابــط .

“سكني” يسلم “الفلل الجاهزة” في 18 مشروعاً خلال ديسمبر 2020

أخبار محلية
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